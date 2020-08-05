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Військову адміністрацію в Сєвєродонецьку очолив чинний співробітник СБУ

Автор: Максим Зайченко

Глава ОДА заявив про політичні непорозуміння в Сєвєродонецьку

Керівником військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку став чинний співробітник Служби безпеки України Олександр Стрюк. Його представив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Про це повідомляє прес служба Луганської облдержадміністрації.

Стрюк заявив про надію на ефективну співпрацю з керівниками структурних відділів та комунальних служб. Своєю чергою, Гайдай заявив, що в міськраді зараз криза через політичні непорозуміння.

"Олександр Стрюк - чинний співробітник Служби безпеки України. Роботи дуже багато. Тому що, на жаль, в міськраді через політичні непорозуміння виникла криза", - зазначив голова Луганської області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїми указами створив військово-цивільні адміністрації в Сєвєродонецьку і Лисичанську.

До цього, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував шість ВЦА в Донецькій області та дві - в Луганській області.

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