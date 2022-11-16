Воєнної відповіді не буде. Експерт пояснив, чого чекати після удару по Польщі

Він наголосив, допоки не буде повноцінної експертизи і не буде офіційно оголошено, що сталося в Польщі - це "гадання на кавовій гущі".

"Але є один серйозний аспект, про який варто казати: блок НАТО вперше зіткнувся з воєнним аспектом російсько-української війни. Це неймовірно серйозно", - акцентував Черник.

За його словами, повна відповідальність за це, без огляду на те, що відбулося насправді, лежить на Російській Федерації.

"Не було б російсько-української війни - до цього всього не дійшло би. Не було би вчора великого ракетного залпування - до цього всього не дійшло би", - каже Черник.

Експерт вважає, що тепер на 100%, що союзники України зрозуміли, наскільки глобальною і серйозною загрозою зараз є РФ.

"Однак, на мій погляд, передумов для застосування п'ятої статті поки що немає і воєнної відповіді не буде.Тому що падіння уламка ракети - це дуже специфічне явище з воєнної точки зору. Це непрямий ракетний удар. Тому поки що, я вважаю, ця процедура запущена не буде", - допускає Черник.

При цьому він наголосив, тепер же "в реальності Україна отримає ще більше зброї і ще більше фінансування".

"Ми як були головним полем бою Російської Федерації, так ним і залишимося до того моменту, поки Росія кінцево не збожеволіє і не застосує прямі ракетні удари по інших країнах", - підсумував експерт.

Передісторія

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по всій території України 96 ракет. Під час масованої атаки стало відомо, що одна ракета впала в прикордонному районі Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Після чого в Польщі було скликано термінове засідання уряду, на якому було прийнято рішення про підвищення боєздатності країни. Польський президент Анджей Дуда сьогодні вийшов на брифінг та публічно заявив, що нібито немає жодних ознак того, що це був навмисний напад РФ на його країну та є ймовірність того, що ракета могла належати ППО України.