Военного ответа не будет. Эксперт объяснил, чего ждать после удара по Польше

Он подчеркнул, пока не будет полноценной экспертизы и не будет официально объявлено, что произошло в Польше - это "гадание на кофейной гуще".

"Но есть один серьезный аспект, о котором следует говорить: блок НАТО впервые столкнулся с военным аспектом российско-украинской войны. Это невероятно серьезно", - подчеркнул Черник.

По его словам, полная ответственность за это, несмотря на произошедшее на самом деле, лежит в Российской Федерации.

"Не было бы российско-украинской войны - до этого всего не дошло бы. Не было бы вчера большой ракетной залпывания - до этого всего не дошло бы", - говорит Черник.

Эксперт считает, что теперь на 100%, что союзники Украины поняли, насколько глобальной и серьезной угрозой сейчас является РФ.

"Однако, на мой взгляд, предпосылок для применения пятой статьи пока нет и военного ответа не будет. Потому что падение обломка ракеты - это очень специфическое явление с военной точки зрения. Это косвенный ракетный удар. Поэтому пока, я считаю, эта процедура запущена не будет", - допускает Черник.

При этом он подчеркнул, теперь же "в реальности Украина получит еще больше оружия и еще больше финансирования".

"Мы как были главным полем боя Российской Федерации, так им и останемся до того момента, пока Россия конечно не сойдет с ума и не применит прямые ракетные удары по другим странам", - подытожил эксперт.

Предыстория

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по всей территории Украины 96 ракет. Во время массированной атаки стало известно, что одна ракета упала в приграничном районе Польши, в результате чего погибли два человека.

После чего в Польше было созвано срочное заседание правительства, на котором было принято решение о повышении боеспособности страны. Польский президент Анджей Дуда сегодня вышел на брифинг и публично заявил, что якобы нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение РФ на его страну и есть вероятность, что ракета могла принадлежать ПВО Украины.