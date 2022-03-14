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Кроме военной помощи, Россия запросила у Китая экономическую поддержку

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Китай, Понедельник 14 марта 2022 06:40
Кроме военной помощи, Россия запросила у Китая экономическую поддержку Китайская армия (Фото: nikkei.com)
Автор: Константин Широкун

Россия обратилась к Китаю за экономической поддержкой в ​​дополнение к их просьбе о военном партнерстве. Об этом сообщил чиновник США, знакомый с этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам официального лица, запросы поступили практически одномоментно с вторжением России в Украину. Чиновник отказался подробно описать реакцию Китая, но указал, что китайцы ответили.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это событие вызывает у США обеспокоенность, и Белый дом ясно дали понять Пекину, что масштабные усилия, направленные на то, чтобы дать Кремлю обходной путь для санкций США через Китай, обязательно будут иметь последствия.

Но Китай упорно отрицает обращение Москвы к Китаю за разносторонней помощью. Так, Лю Пэньюй, пресс-секретарь посольства Китая в США, заявил, что никогда не слышал о каких-либо просьбах со стороны России.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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