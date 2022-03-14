Крім військової допомоги, Росія запросила у Китаю економічну підтримку

Росія звернулася до Китаю за економічною підтримкою на додаток до їх прохання про військове партнерство. Про це повідомив чиновник США, знайомий з цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами офіційної особи, запити надійшли практично одномоментно з вторгненням Росії в Україну. Чиновник відмовився детально описати реакцію Китаю, але вказав, що китайці відповіли.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ця подія викликає у США стурбованість, і Білий дім ясно дали зрозуміти Пекіну, що масштабні зусилля, спрямовані на те, щоб дати Кремлю обхідний шлях для санкцій США через Китай, обов'язково матимуть наслідки.

Але Китай вперто заперечує звернення Москви до Китаю за різнобічною допомогою. Так, Лю Пеньюй, прес-секретар посольства Китаю в США, заявив, що ніколи не чув про будь-які прохання з боку Росії.