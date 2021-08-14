UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На военной базе в Вашингтоне обезвредили вооруженного неизвестного человека

Автор: РБК-Украина

На военной базе Анакостия-Боллинг в Вашингтоне обезвредили вооруженного неизвестного человека. Была объявлена тревога из-за проникновения на объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт военной базы Анакостия-Боллинг.

База Анакостия-Боллинг используется Военно-морскими силами США и Военно-воздушными силами США. На территории базы находится много очень важных военных объектов, включая штаб-квартиру Разведывательного управления МО США, канцелярию министра военно-воздушных сил, штаб заместителя коменданта Корпуса морской пехоты по авиации и так далее.

Проникновение неизвестного человека на базу заставило американских военных перекрыть все трассы, ведущие к объекту. Представители базы обнаружили, что на ее территории "возможно, находится вооруженный человек". Военнослужащим базы было приказано при виде вооруженного незнакомца убегать и укрываться в безопасном месте. Позже он был передан полиции.

Напомним, что в США закрыли военную базу из-за двух вооруженных людей на территории.

Также мы писали, что на ключевом маршруте поставок нефти нашли военную базу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная база