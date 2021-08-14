На военной базе в Вашингтоне обезвредили вооруженного неизвестного человека

На военной базе Анакостия-Боллинг в Вашингтоне обезвредили вооруженного неизвестного человека. Была объявлена тревога из-за проникновения на объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт военной базы Анакостия-Боллинг.

База Анакостия-Боллинг используется Военно-морскими силами США и Военно-воздушными силами США. На территории базы находится много очень важных военных объектов, включая штаб-квартиру Разведывательного управления МО США, канцелярию министра военно-воздушных сил, штаб заместителя коменданта Корпуса морской пехоты по авиации и так далее.

Проникновение неизвестного человека на базу заставило американских военных перекрыть все трассы, ведущие к объекту. Представители базы обнаружили, что на ее территории "возможно, находится вооруженный человек". Военнослужащим базы было приказано при виде вооруженного незнакомца убегать и укрываться в безопасном месте. Позже он был передан полиции.