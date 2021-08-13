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В США закрыли военную базу из-за двух вооруженных людей на территории

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США , Пятница 13 августа 2021 20:55
В США закрыли военную базу из-за двух вооруженных людей на территории Фото: в США двое вооруженных лиц проникли на военную базу (фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Двое неизвестных проникли на территорию военной базы США Анаскотия-Боллинг. Оба - вооружены, однако один из них, возможно, ранен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу базы.

Согласно сообщению, всем кто находится на территории пункта базирования не рекомендуется разыскивать вооруженных лиц и покинуть территорию базы, если есть возможность безопасно отступить. Если возможности убежать нет - необходимо спрятаться, забаррикадировать дверь, выключить свет и звонок мобильного телефона. В крайних случаях необходимо быть готовым к борьбе.

Также пресс-служба рекомендует звонить в службу 911 всем, кто определит место пребывания вооруженных лиц.

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