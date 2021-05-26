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На ключевом маршруте поставок нефти нашли военную базу, - AP

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Маюн, Среда 26 мая 2021 08:39
На ключевом маршруте поставок нефти нашли военную базу, - AP Фото: на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе нашли военную базу (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Военную базу обнаружили на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе. База, строящаяся у побережья Йемена, находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов.

Об этом сообщает Associated Press.

Как подчеркивает автор материала, взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке.

"Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие. Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую", - заявил в беседе с агентством военный эксперт Джереми Бинни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.

Отметим, в прошлом году аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

После этого МИД Украины осудил нападение на аэропорт в Йемене.

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