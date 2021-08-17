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На военной базе в Афганистане находится 12 украинцев: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Афганистане обострилась, страны эвакуируют своих граждан и закрывают посольства. Стало известно, что на военной базе в Афганистане находится 12 украинцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.

Кроме того, он сообщил, что с территории Афганистана желают вылететь 120 украинцев, однако сейчас такой возможности нет.

В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти граждан. Вместе с тем, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.

Напомним, "Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане.

Ранее сообщалось, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.

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