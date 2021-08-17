На военной базе в Афганистане находится 12 украинцев: что известно

Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.

Кроме того, он сообщил, что с территории Афганистана желают вылететь 120 украинцев, однако сейчас такой возможности нет.

В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти граждан. Вместе с тем, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.