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Военнослужащим в ООС повысили зарплаты

Новости » Общество    01.04.2019 - 18:46
Военнослужащим в ООС повысили зарплаты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повышенные зарплаты военные получат в апреле

В апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии столкновения - на 2 тыс. гривен, на второй - на 1 тыс. гривен.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 тыс. гривен за месяц пропорционально дням участия.

Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии столкновения будет получать увеличенное денежное довольствие от 22 157 гривен, на второй линии - от 15 557 гривен.

Ранее сообщалось, что подсчет результатов выборов показал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, в декабре 2018 года министр обороны подписал указ, которым с 1 января 2019 года повысил денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

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