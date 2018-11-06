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Военного с гранатометом задержали в харьковском метро

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 14:11
Фото: боеприпасы (npu.gov.ua)
Фото: боеприпасы (npu.gov.ua)

Мужчина также имел при себе гранаты и электродетонатор

В харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции Украины.

Задержанный оказался 59-летним военнослужащим из Запорожской области. Его задержали на станции метро "Южный вокзал".

Правоохранители изъяли у мужчины электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1".

Военного с гранатометом задержали в харьковском метроФото: боєприпаси (npu.gov.ua)

Все боеприпасы отправили на исследование.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.

Напомним, в Тернопольской области полицейские разоблачили банду тюремных аферистов, которые выманивали деньги у доверчивых людей. Они работали по схеме, когда на телефон поступает звонок якобы от близкого человека, который просил передать деньги полиции, потому что стал виновником преступления или ДТП.

Чаще всего звонили из тюрем на оккупированной части Луганской области. За деньгами к потерпевшим приезжали соучастники, которые представлялись "сотрудниками полиции".

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