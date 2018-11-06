Військового з гранатометом затримали в харківському метро

Фото: боєприпаси (npu.gov.ua)

Чоловік також мав при собі гранати та електродетонатор

У харківському метро поліція затримала військовослужбовця, який віз із собою в рюкзаку гранатомет, гранати та електродетонатор. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Затриманий виявився 59-річним військовослужбовцем із Запорізької області. Його затримали на станції метро "Південний вокзал".

Правоохоронці вилучили у чоловіка електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5", 2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1".

Фото: боєприпаси (npu.gov.ua)

Всі боєприпаси відправили на дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років ув'язення.

Нагадаємо, у Тернопільській області поліцейські викрили банду тюремних аферистів, які видурювали гроші у довірливих людей. Вони працювали за схемою, коли на телефон надходить дзвінок нібито від близької людини, яка просила передати гроші поліції, тому що стала винуватцем злочину або ДТП.

Найчастіше дзвонили з в'язниць на окупованій частині Луганської області. За грошима до потерпілим приїжджали співучасники, які представлялися "співробітниками поліції".