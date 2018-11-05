В Тернопольской области задержали членов банды телефонных аферистов

Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

Аферисты выманивали у людей деньги по схеме с якобы родственниками в беде

В Тернопольской области пресекли деятельность группы тюремных аферистов, которые выманивали деньги у доверчивых людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Сообщается, что в конце октября была задержана группа таких аферистов, а на днях задержали еще двоих сообщников. По данным полиции, они работали по схеме, когда на телефон поступает звонок якобы от близкого человека, который просил передать деньги полиции, так как стал виновником преступления или ДТП.

Также сообщается, что зачастую звонили заключенные из тюрем на оккупированной части Луганской области. За деньгами к потерпевшим приезжали соучастники, которые и представлялись "сотрудниками полиции". Именно их, жителей Харькова и Кировоградской области, задержали в конце октября.

Однако через несколько дней оперативники снова получили информацию о новых пострадавших, когда за один день аферисты выманили 30 тысяч гривен у двух жителей Тернополя, а также планировали провернуть еще одну сделку. На последнем эпизоде ​​злоумышленников задержали полицейские. Пособниками оказались ранее судимые 21-летний уроженец Запорожской области и 24-летний уроженец Харьковской области.

В настоящее время им объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 тысяч гривен каждому.

На Тернопільщині внутрішня безпека НПУ затримала другу частину групи псевдокопів-шахраїв На Тернопільщині внутрішня безпека НПУ затримала другу частину групи псевдокопів-шахраїв (ВІДЕО) Наприкінці жовтня 2018 року оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники ГУНП у Тернопільській області затримали групу аферистів. Зловмисники, сидячи у в'язниці, діяли за старою злочинною схемою: телефонний дзвінок з проханням віддати гроші «поліцейським», щоб допомоги рідній людині. Днями правоохоронці взяли у кайданки ще двох спільників затриманих. Нещодавно Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з працівниками ГУНП області було затримано двох осіб, які входили до складу злочинної групи. Об'єднала учасників угрупування стара, але досі дієва афера: на телефон, як правило, людини похилого віку надходив телефонний дзвінок, начебто, від близької людини, яка схвильовано повідомляла, що стала винуватцем злочину чи ДТП і, щоб вирішити питання треба передати гроші працівникам поліції. «Актори» справлялись зі своєю задачею в переважній більшості. Використовуючи моральний тиск на осіб, їм вдалося виманити кілька мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що телефонували арештанти в'язниць, які розташовані на частині Луганської області, яка тимчасово окупована. За грошима до потерпілих приїжджали їхні співучасники, які і представлялися «співробітниками поліції». Саме цих псевдокопів, мешканців Харкова та Кіровоградської області, затримали наприкінці жовтня. Однак, за кілька днів оперативники Тернопільського управління ДВБ НПУ знову отримали інформацію про нових потерпілих від цієї шахрайської схеми. За один день аферисти виманили 30 тисяч гривень в двох мешканців Тернополя, а також планували провернути ще одну оборудку. На останньому епізоді зловмисників затримали спільними діями працівники внутрішньої безпеки НПУ та поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури. Посібниками «ЛНР»-рівских злочинців виявились раніше судимі 21-річний уродженець Запорізької області та 24-річний уродженець Харківської області. На теперішній час затриманим оголошено підозру за ч.3 ст.190 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 700 тисяч гривень кожному. Працівники поліції вкотре застерігають - ні в якому разі не довіряти подібним телефонним повідомленням! В першу чергу знайдіть спосіб зв'язатися зі своїми рідними та близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд. А потім відразу звертайтеся на спецлінію «102». Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что банда из тюрем "ЛНР" выманила у украинцев 2,7 млн гривен.

Отметим, сегодня стало известно, что правоохранители задержали банду, которая похитила 10 авто в Киеве и области.