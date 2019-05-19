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К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов

Новости » Общество    19.05.2019 - 21:53
К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

По словам Полозова, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции

Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с военнопленными украинскими моряками. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Полозова.

По его словам, в отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.

"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация, при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - написал он.

К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов

Напомним, ранее Полозов заявлял, что Российская Федерация заняла две разные позиции в судах по делу захвата украинских моряков и кораблей.

Адвокат Илья Новиков в свою очередь добавил, что позиция РФ на слушаниях трибунала ООН уже зафиксирована в бумаге, подписанной представителем российского МИДа.  

10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая.

Кроме того, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным. 

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