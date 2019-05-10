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Украина требует немедленного освобождения трех кораблей и их экипажей

Новости » Политика    10.05.2019 - 11:47
Украина требует немедленного освобождения трех кораблей и их экипажей
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Украина просит Трибунал ООН применить к РФ временные меры, чтобы Россия немедленно освободила моряков

Вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время трибунала по морскому праву, передает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас идет заседание в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков в РФ.

"Украина обратилась к этому трибуналу с просьбой безотлагательной защиты от вреда, предусмотренного статьями 32, 95 и 96 международной конвенции (по морскому праву, - ред.), а также обычными принципами международного права. Этот трибунал ранее признал, что каждый день задержания военного корабля приводит к материальному и непоправимому ущербах правовым и практическим интересам государства флага", - заявила Зеркаль.

Она отметила, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву ("UNCLOS") военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, что означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству.

"Относительно членов экипажей, этот трибунал неоднократно подчеркивал, что принципы гуманности должны применяться в морском праве. Такие принципы требуют немедленного прекращения развода 24 членов экипажей с их семьями. Ущерб нанесенный Украине и экипажам является серьезным и растет с каждым днем. Соответствующая ситуация является неотложной, Украина сегодня просит применить к РФ временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли и вернула их в Украину", - добавила она.

Напомним, сейчас в Трибунале продолжается заседание по делу украинских моряков. Российская делегация не прибыла на на заседание.

Международный трибунал начал слушания по делу украинских моряков в РФ МИД ожидает решения Трибунала по украинским морякам через несколько недель
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