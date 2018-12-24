Военнопленным назвал себя уже 21 захваченный Россией моряк

Фото: нападение России в Керченском проливе (mil.gov.ua)

В ходе следственных действий Михаил Власюк под протокол заявил, что является военнопленным

Еще один украинский моряк, член экипажа незаконно захваченного Россией в Керченском проливе рейдового буксира "Яны Капу" Михаил Власюк заявил, что является военнопленным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

"В ходе следственных действий Михаил Власюк под протокол заявил, что является военнопленным. Он стал 21-м украинским моряком, заявившим российским следователям ФСБ что является военнопленным", - написал Полозов.

По его словам, адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев в понедельник, 24 декабря, встретился в рамках проведения следственных действий со следователем Следственного управления ФСБ РФ.

До начала следственных действий адвокату удалось поговорить с украинским моряком наедине.

"Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен", - рассказал Полозов.

Адвокат разъяснил моряку, что ему необходимо делать в том случае, если со стороны оперативников ФСБ или сокамерника будет осуществляться психологическое давление с целью оговорить себя, боевых товарищей или признать вину.

Напомним, ранее в понедельник захваченные в Керченском проливе члены экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко и Юрий Будзыло также заявили, что считают себя военнопленными.