Військовополоненим назвав себе вже 21 захоплений Росією моряк

Фото: напад Росії в Керченській протоці (mil.gov.ua)

Під час слідчих дій Михайло Власюк під протокол заявив, що є військовополоненим

Ще один український моряк, член екіпажу незаконно захопленого Росією в Керченській протоці рейдового буксира "Яни Капу" Михайло Власюк заявив, що є військовополоненим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

"Під час слідчих дій Михайло Власюк під протокол заявив, що є військовополоненим. Він став 21-м українським моряком, який заявив російським слідчим ФСБ що є військовополоненим", - написав Полозов.

За його словами, адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв у понеділок, 24 грудня, зустрівся в рамках проведення слідчих дій зі слідчим Слідчого управління ФСБ РФ.

До початку слідчих дій адвокату вдалося поговорити з українським моряком наодинці.

"Власюк повідомив, що утримується в двомісній камері, всі необхідні продукти і речі йому передали через волонтерів. На здоров'я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений", - розповів Полозов.

Адвокат роз'яснив моряку, що йому необхідно робити, якщо з боку оперативників ФСБ або співкамерника чинитиметься психологічний тиск з метою обмовити себе, бойових товаришів або визнати провину.

Нагадаємо, раніше в понеділок захоплені в Керченській протоці члени екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко та Юрій Будзило також заявили, що вважають себе військовополоненими.