ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 14:52
На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие
Фото: Полигон "Широкий лан" (facebook.com kurin kh)

Один военнослужащий получил ожоги

В четверг, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.

"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.

Напомним, Госбюро расследований расследует растрату 37 млн гривен ​​при строительстве на полигоне "Широкий лан". По предварительной информации, причиной убытков стало халатное отношение к службе военного ВСУ.

Отметим, Широколановский полигон позволяет проводить тактические учения с боевой стрельбой механизированных, танковых, аэромобильных войск с применением артиллерии, средств противовоздушной обороны, тактической авиации и вертолетов огневой поддержки.

В Запорожье произошел пожар в жилом доме, двое погибших В немецком зоопарке произошел пожар в новогоднюю ночь, десятки животных погибли
Новости Украины пожарвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь