На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие

Один военнослужащий получил ожоги
В четверг, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.
"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.
Напомним, Госбюро расследований расследует растрату 37 млн гривен при строительстве на полигоне "Широкий лан". По предварительной информации, причиной убытков стало халатное отношение к службе военного ВСУ.
Отметим, Широколановский полигон позволяет проводить тактические учения с боевой стрельбой механизированных, танковых, аэромобильных войск с применением артиллерии, средств противовоздушной обороны, тактической авиации и вертолетов огневой поддержки.