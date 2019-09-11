ГБР расследует растрату 37 млн гривен ​​при строительстве на полигоне "Широкий лан"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По предварительной информации, причиной убытков стало халатное отношение к службе военного ВСУ

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), которое расположено в городе Николаев, проводит досудебное расследование относительно растраты 37 млн гривен при стоительстве на полигоне "Широкий лан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, по предварительной информации, причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генеральным подрядчиком был заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона "Широкий лан". По условиям договора, объект должен быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

Ответственным за осуществление технического надзора лицом было назначено военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который ненадлежащим выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору.

Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующую вред государству.

Как отметили в бюро, досудебное расследование по данному делу продолжается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представителей государственного предприятия и чиновников органов Госэкоинспекции подозревают в присвоении 15 млн гривен на схемах утилизации опасных отходов бурения. Деньги на утилизацию государство выделяло, однако фактическая утилизация отходов бурения не производилась.

Кроме того, в марте сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему вымогательства взяток в особо крупных размерах. Схема была организована должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Чиновники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, которые не имели производственных мощностей для их утилизации.