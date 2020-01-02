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На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 14:52
На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, є постраждалі
Фото: Полігон "Широкий лан" (facebook.com kurin kh)

Один військовослужбовець отримав опіки

У четвер, 31 грудня, у військовому наметовому містечку 235-го міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан" сталася пожежа, в результаті якої один військовослужбовець отримав опіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, на полігоні спалахнула одна палатка, а через порив вітру вогонь перекинувся на дві інших.

"У результаті згоріло в загальному три намети. Один військовослужбовець отримав опіки та зараз знаходиться в госпіталі. Його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за даним фактом почали службове розслідування.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань розслідує розтрату 37 млн гривень при будівництві на полігоні "Широкий лан". За попередньою інформацією, причиною збитків стало недбале ставлення до служби військового ВСУ.

Відзначимо, Широколанівський полігон дозволяє проводити тактичні навчання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, аеромобільних військ із застосуванням артилерії, засобів протиповітряної оборони, тактичної авіації та вертольотів вогневої підтримки.

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