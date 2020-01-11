В военный госпиталь в Киеве прибыл борт с ранеными бойцами

Фото: Главный военный госпиталь (mil.gov.ua)

Ранее военные проходили лечение в Харькове

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" вечером в пятницу, 10 января, прибыл борт с ранеными украинскими бойцами. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

"После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение", - отметили в Минобороны.

По словам военных врачей состояние здоровья военных сейчас удовлетворительное.

"Все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве", - сообщили в МОУ.

Фото: транспортировка раненых военных (facebook/MinistryofDefence.RU)

Напомним, по уточненным данным штаба операции Объединенных сил, 9 января на Донбассе были ранены 4 украинских военнослужащих, еще один военный погиб.