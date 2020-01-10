Боевики на Донбассе применили минометы, пострадал военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наемники применяли минометы и артиллерийские системы

С начала пятницы, 10 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Орехово, Луганское, Пивденное и Марьинка.

"Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе.

Напомним, по уточненным данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 9 января, на Донбассе были ранены 4 украинских военнослужащих, еще один военный погиб. Вчера российские незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе погиб Николай Довженко, военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады ВСУ. Военный погиб в результате смертельного ранения вражеской пулей.