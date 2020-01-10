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В штабе уточнили данные о потерях на Донбассе в четверг

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 16:05
В штабе уточнили данные о потерях на Донбассе в четверг
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера на Донбассе пострадали 4 военнослужащих

В четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали четверо украинских военных, еще один погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Так, в штабе уточнили, что вчера на Донбассе четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы. Еще один военный погиб.

"Факт ранения трех военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва враждебного БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - рассказали в ООС.

Отмечается, что сейчас пострадавшие военнослужащие находятся в военно-лечебных заведениях. Раненым военным оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

В штабе уточнили данные о потерях на Донбассе в четверг

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщали, что за прошедшие сутки, 9 января, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, и еще один был ранен. Вчера российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе погиб Николай Довженко, военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинский военный погиб в результате смертельного ранения вражеской пулей.

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