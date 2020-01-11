До військового госпіталю в Києві прибув борт із пораненими бійцями

Фото: Головний військовий госпіталь (mil.gov.ua)

Ранійше військові лікувались у Харкові

До Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий госпіталь" увечері в п'ятницю, 10 січня, прибув борт із пораненими українськими бійцями. Про це передає прес-служба Міністерства оборони України у Facebook.

Зазначається, що для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові.

"Після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування", - зазначили в Міноборони.

За словами військових лікарів стан здоров’я військових наразі задовільний.

"Усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості", - повідомили в МОУ.

Фото: транспортування поранених військових (facebook/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, за уточненими даними штабу операції Об'єднаних сил, 9 січня на Донбасі було поранено 4 українських військовослужбовців, ще один військовий загинув.