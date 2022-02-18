Не только военное вторжение: в США рассказали о возможных действиях РФ против Украины

В интервью изданию она рассказала, что Россия болезненно восприняла стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

вполне возможно" и Кремль будет искать предлоги для этого.

"Поэтому мы должны очень помнить, что любые сообщения, которые мы получаем о любых видах обстрелов или операций, которые могут быть проведены украинскими силами, скорее всего, будут началом предлога", - сказала она.

считается одним из ведущих мировых экспертов по России. его действия в отношении Украины.