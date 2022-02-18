RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не тільки військове вторгнення: у США розповіли про можливі дії РФ проти України

Автор: Наталья Скороход

Старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В інтерв'ю виданню вона розповіла, що Росія болісно сприйняла прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

цілком можливо " і Кремль буде шукати приводи для цього.

"Тому ми повинні дуже пам'ятати, що будь - які повідомлення, які ми отримуємо про будь-які види обстрілів або операцій, які можуть бути проведені українськими силами, швидше за все, будуть початком приводу", - сказала вона.

вважається одним з провідних світових експертів по Росії. його дії щодо України.

Нагадаємо, що Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджала українська влада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до УкраїниВолодимир ПутінРосійська Федерація