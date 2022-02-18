Не тільки військове вторгнення: у США розповіли про можливі дії РФ проти України

В інтерв'ю виданню вона розповіла, що Росія болісно сприйняла прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

цілком можливо " і Кремль буде шукати приводи для цього.

"Тому ми повинні дуже пам'ятати, що будь - які повідомлення, які ми отримуємо про будь-які види обстрілів або операцій, які можуть бути проведені українськими силами, швидше за все, будуть початком приводу", - сказала вона.

вважається одним з провідних світових експертів по Росії. його дії щодо України.