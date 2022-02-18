Не тільки військове вторгнення: у США розповіли про можливі дії РФ проти України

Старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю виданню вона розповіла, що Росія болісно сприйняла прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.
цілком можливо " і Кремль буде шукати приводи для цього.
"Тому ми повинні дуже пам'ятати, що будь - які повідомлення, які ми отримуємо про будь-які види обстрілів або операцій, які можуть бути проведені українськими силами, швидше за все, будуть початком приводу", - сказала вона.
вважається одним з провідних світових експертів по Росії. його дії щодо України.
Нагадаємо, що Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджала українська влада.