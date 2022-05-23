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Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Военное положение в Украине было введено с 24 февраля 2022 года. Причиной стало полномасштабное вторжение России в нашу страну.

Подробнее о правилах военного положения и сроках его действия - в материале РБК-Украина ниже.

Когда ввели

Военное положение в Украине действует с 05:30 24 февраля. Решение о введении данного правового режима принял президент из-за вторжения России в Украину. Инициатива главы государства была поддержана Верховной радой.

Что запрещено

Во время действия военного положения в Украине предусмотрено ограничение прав и свобод граждан. В частности, может вводиться трудовая повинность, военно-квартирная повинность, ограничиваться свобода передвижения. Кроме того, при военном положении на усмотрение местных властей может вводиться комендантский час и режим светомаскировки.

Когда закончится

Изначально военное положение вводилось на месяц, затем этот срок несколько раз продлевали. Вчера украинский парламент в очередной раз поддержал инициативу президента о продлении срока действия указанного правового режима. Так, новым сроком окончания военного положения в Украине является 23 августа.

Вместе с тем, этот срок не является окончательным. Его могут как продлить, так и отменить раньше.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало полный перечень ограничений при военном положении в Украине.

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