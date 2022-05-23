Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться

Коли ввели

Воєнний стан в Україні діє з 05:30 24 лютого. Рішення про введення цього правового режиму ухвалив президент через вторгнення Росії в Україну. Ініціативу глави держави було підтримано Верховною радою.

Що заборонено

Під час дії воєнного стану в Україні передбачено обмеження прав та свобод громадян. Зокрема, може вводитися трудова повинность, військово-квартирна повинность, обмежуватися свобода пересування. Крім того, при воєнному стані на розсуд місцевої влади може вводитись комендантська година та режим світломаскування.

Коли закінчиться

Спочатку воєнний стан вводився на місяць, потім цей термін кілька разів продовжували. Учора український парламент вкотре підтримав ініціативу президента щодо продовження терміну дії зазначеного правового режиму. Так, новим терміном закінчення воєнного стану в Україні є 23 серпня.

Водночас цей термін не є остаточним. Його можуть як продовжити, так і скасувати раніше.