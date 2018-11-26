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Воєнний стан не означатиме оголошення війни, - Порошенко

Новини » Політика    26.11.2018 - 01:09
Воєнний стан не означатиме оголошення війни, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Завтра Рада може ввести воєнний стан

Введення воєнного стану не означатиме оголошення війни та відмову від виконання мінських домовленостей. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, територіальної цілостності суверенітету і незалежності України. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії, відповідно до міжнародного права з боку РФ", - заявив він.

За його словами, воєнний стан не означає відмову України від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території.

"Ми маємо намір продовжити дотримуватись всіх міжнародних зобов’язань. Включно з мінськими угодами", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через дії РФ президент України Петро Порошенко провів засідання військового кабінету, на якому заслухали голову Генштабу ЗСУ та міністра оборони України. За результатами засідання військового кабінету було прийнято рішення про проведення засідання РНБО для прийняття рішення про оголошення правового режиму воєнного стану.

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