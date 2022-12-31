Воєнний стан в Україні: коли закінчується і що потрібно знати

Що таке режим воєнного стану

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який запроваджується в Україні чи в окремих її місцевостях за умови збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрози, відображення збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Під час воєнного стану заборонено:

зміна Конституції України та Конституції АР Крим;

проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної ради України, Верховної ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зборів та акцій.

Також важливим є те, що воєнний стан дозволяє тимчасово обмежувати частину конституційних прав і свобод людини.

Як продовжували воєнний стан і коли він закінчиться

Воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого рівно на 30 діб. Після чого його продовжували ще раз на 30 діб - з 26 березня до 25 квітня. Потім продовжили ще двічі, але вже на 90 діб - спочатку до 25 серпня, а потім до 21 листопада.

Згідно з останнім рішенням Верховної ради, воєнний стан в Україні продовжили з 21 листопада до 19 лютого 2023 року. Саме цієї дати воно закінчується, але, найімовірніше, його знову продовжать, оскільки Росія не має наміру виводити свої війська з території України і припиняти війну.

При цьому, станом на 31 грудня, президент України Володимир Зеленський поки що не вносив до Ради законопроекту про продовження воєнного стану.