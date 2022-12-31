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Военное положение в Украине: когда заканчивается и что нужно знать

Фото: военное положение в Украине заканчивается в следующем месяце (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине с начала полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года действует военное положение. При этом его продлевали уже несколько раз.

Более детально о том, когда может закончиться военное положение и что нужно о нем знать, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что такое режим военного положения

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях при условии вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Во время военного положения запрещено:

  • изменение Конституции Украины и Конституции АР Крым;
  • проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную раду Украины, Верховную раду Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления;
  • проведение всеукраинских и местных референдумов;
  • проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Также важным является то, что военное положение разрешает временно ограничивать часть конституционных прав и свобод человека.

Как продлевали военное положение и когда оно закончится

Военное положение в Украине было введено 24 февраля ровно на 30 суток. После чего его продлевали еще раз на 30 суток - с 26 марта до 25 апреля. Потом продлили еще два раза, но уже на 90 суток - сначала до 25 августа, а потом до 21 ноября.

Согласно последнему решению Верховной рады, военное положение в Украине продлили с 21 ноября до 19 февраля 2023 года. Именно в эту дату оно заканчивается, но, вероятнее всего, его снова продлят, поскольку Россия не намеревается выводить свои войска с территории Украины и прекращать войну.

При этом, по состоянию на 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пока не вносил в Раду законопроект о продлении военного положения.

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