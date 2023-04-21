Воєнний стан в Україні: коли закінчиться

Зазначимо, що з початком повномасштабної агресії РФ воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжували вже п’ять разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Таким чином, строк дії воєнного стану і мобілізації завершується 20 травня 2023 року.

Однак, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, швидше за все, продовжать.

"На початку травня парламент знову має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації", - написав нардеп.

За його словами, дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і "дуже ймовірно знову на 90 днів", тобто до середини серпня 2023 року.

Нагадаємо, востаннє Верховна рада схвалювала укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в лютому. Тоді їх продовжили також на 90 днів.

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