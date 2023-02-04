Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать, - нардеп

Верховна рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу, ймовірно, знову на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів", - написав Железняк.

Він також додав, що відповідні два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. Востаннє Верховна рада продовжила їх дію 16 листопада - до 19 лютого 2023 року.

Зазначимо, що воєнний стан передбачає, зокрема, заборону на виїзд за кордон чоловікам віком 18-60 років, які підпадають під призов на військову службу під час мобілізації, втім є виключення.

Додамо, нещодавно Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд посадових осіб без поважних причин.

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