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Военное положение и общую мобилизацию в Украине снова продлят, - нардеп

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Киев, Суббота 04 февраля 2023 08:49
Военное положение и общую мобилизацию в Украине снова продлят, - нардеп Фото: военное положение и общую мобилизацию в Украине снова продлят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада снова продлят действие военного положения и всеобщей мобилизации. На этот раз, вероятно, снова на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней", - написал Железняк.

Он также добавил, что соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время и после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В последний раз Верховная рада продлевала их действие 16 ноября - до 19 февраля 2023 года.

Отметим, что военное положение предусматривает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-60 лет, подпадающих под призыв на военную службу во время мобилизации, впрочем, есть исключение.

Добавим, недавно Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд должностных лиц без уважительных причин.

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