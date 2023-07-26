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Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду

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Среда 26 июля 2023 18:53
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты, опубликованные на сайте ВР.

Отметим, что пока текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно, на какой именно срок хотят продлить военное положение и мобилизацию.

До этого военное положение и мобилизацию продлевали на 90 дней. Таким образом, их действие может быть продлено до 15 ноября 2023 года.

Добавим, что это будет уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. Последний раз их продлевали в мае до 18 августа.

Военное положение

В Украине ввели военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Отметим, что это особый правовой режим, который предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для скорейшей стабилизации ситуации.

При этом могут ограничиваться некоторые права и свободы граждан.

Мобилизация

Сейчас в стране действует всеобщая мобилизация. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет военных, которые проходили службу.

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