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Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: до якого числа

Понеділок 14 липня 2025 10:41
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Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: до якого числа Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

На сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроекти - №13471 та №13472:

  • про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні";
  • про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Однак законопроекти має підтримати Верховна Рада.

Воєнний стан та мобілізація

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запроваджено воєнний стан - особливий правовий режим, який діє у разі збройної агресії або загрози нападу. Його мета - забезпечити захист суверенітету та територіальної цілісності держави.

Воєнний стан надає розширені повноваження органам влади, військовому командуванню, місцевим адміністраціям та органам самоврядування. Це дозволяє ефективно координувати оборону країни та забезпечити безпеку населення в умовах загрози.

Востаннє Рада голосувала за продовження воєнного стану і мобілізації 16 квітня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 18 квітня.

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