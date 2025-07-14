Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: до какого числа

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

На сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта - №13471 и №13472:

об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";

об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 6 августа. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Однако законопроекты должна поддержать Верховная Рада.

Военное положение и мобилизация

С началом полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение - особый правовой режим, который действует в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Его цель - обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности государства.

Военное положение предоставляет расширенные полномочия органам власти, военному командованию, местным администрациям и органам самоуправления. Это позволяет эффективно координировать оборону страны и обеспечить безопасность населения в условиях угрозы.

Последний раз Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 16 апреля. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы 18 апреля.