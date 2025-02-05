Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: на який термін

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Нагадаємо, минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у листопаді 2024 року. Обидва ці правові режими діють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ, оскільки військові дії тривають.

Зазначимо, що воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Він передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.

Мобілізація своєю чергою являє комплекс заходів, спрямованих на посилення Збройних Сил та інших військових формувань шляхом залучення громадян на службу.

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