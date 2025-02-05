Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, в прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали в ноябре 2024 года. Оба эти правовые режимы действуют еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку военные действия продолжаются.

Отметим, что военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Мобилизация в свою очередь представляет комплекс мероприятий, направленных на усиление Вооруженных Сил и других военных формирований путем привлечения граждан на службу.

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