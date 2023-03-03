Воєнні злочинці не зможуть переховуватись на американській території, - генпрокурор США

Посадовець зазначив, що донедавна американська юрисдикція стосовно воєнних злочинів була обмежена.

"Після початку російської агресії Конгрес ухвалив зміни до закону, які дозволять переслідувати виявлених у США ймовірних воєнних злочинців з будь-якої точки світу, і ми плануємо робити так", - вказав Гарланд.

З його слів, будь-яка особа, що перебуває на території Сполучених Штатів, може бути притягнута до відповідальності.

"Це означає, що в наступні роки й десятиріччя російські воєнні злочинці, які перебувають в нашій країні, повинні знати, що вони опиняться в суді, воєнні злочинці не знайдуть притулку в США", - підкреслив генпрокурор.

Гарланд додав, що поправка до закону про правосуддя для жертв воєнних злочикнів розширює первинну юрисдикцію, і тепер включає ймовірних злочинців, виявлених у США, навіть якщо вони не вчиняли злочини проти американських громадян.