Воєнні злочинці не зможуть переховуватись на американській території, - генпрокурор США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарланда, зроблену під час міжнародної конференції United for Justice.

Посадовець зазначив, що донедавна американська юрисдикція стосовно воєнних злочинів була обмежена.

"Після початку російської агресії Конгрес ухвалив зміни до закону, які дозволять переслідувати виявлених у США ймовірних воєнних злочинців з будь-якої точки світу, і ми плануємо робити так", - вказав Гарланд.

З його слів, будь-яка особа, що перебуває на території Сполучених Штатів, може бути притягнута до відповідальності.

"Це означає, що в наступні роки й десятиріччя російські воєнні злочинці, які перебувають в нашій країні, повинні знати, що вони опиняться в суді, воєнні злочинці не знайдуть притулку в США", - підкреслив генпрокурор.

Гарланд додав, що поправка до закону про правосуддя для жертв воєнних злочикнів розширює первинну юрисдикцію, і тепер включає ймовірних злочинців, виявлених у США, навіть якщо вони не вчиняли злочини проти американських громадян.