Военные преступники не смогут скрываться на американской территории, - генпрокурор США
Соединенные Штаты поддерживают усилия международного сообщества по обеспечению привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Меррика Гарланда, сделанное на международной конференции United for Justice.
Чиновник отметил, что до недавнего времени американская юрисдикция в отношении военных преступлений была ограничена.
"После начала российской агрессии Конгресс принял изменения в закон, которые позволят преследовать выявленных в США вероятных военных преступников из любой точки мира, и мы планируем поступать так", - указал Гарланд.
По его словам, любое лицо, находящееся на территории Соединенных Штатов, может быть привлечено к ответственности.
"Это означает, что в последующие годы и десятилетия находящиеся в нашей стране российские военные преступники должны знать, что они окажутся в суде, военные преступники не найдут убежища в США", - подчеркнул генпрокурор.
Гарланд добавил, что поправка к закону о правосудии для жертв военных преступников расширяет первоначальную юрисдикцию, и теперь включает вероятных преступников, обнаруженных в США, даже если они не совершали преступления против американских граждан.
Напомним, 3 марта генеральный прокурор Соединенных Штатов совершил необъявленный визит во Львов по приглашению украинского коллеги Андрея Костина.
К слову, президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институтов.
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