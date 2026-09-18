Военные убытки бизнеса: Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики Украины в Telegram.

Новый механизм компенсаций бизнеса

Ключевым элементом механизма должен стать специальный фонд в объеме 3-4 миллиарда долларов:

около 1 миллиарда долларов - государственное финансирование,

2-3 миллиарда долларов - средства международных партнеров.

На базе фонда, говорят в Минэкономики, предлагается ввести механизм First Loss. За ним государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита.

Риск сверх него бизнес сможет дополнительно страховать на частном страховом рынке, говорится в сообщении.

Предполагается:

до 10 миллионов долларов компенсации на одно юридическое лицо;

компенсации на одно юридическое лицо; участие малого, среднего и крупного бизнеса во всей подконтрольной Украине территории;

во всей подконтрольной Украине территории; покрытие зданий, оборудования и инженерных сетей;

зданий, оборудования и инженерных сетей; вклад предприятия за участие в программе - 2% от выбранного лимита покрытия;

возможность дополнительного страхования рисков сверх государственного лимита.

В настоящее время финансовую и операционную модель Минэкономики прорабатывает совместно с: