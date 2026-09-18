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Военные убытки бизнеса: Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций

20:09 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Военные убытки бизнеса: Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций Фото: "Эпицентр" после российского обстрела (Getty Images)
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Украина разрабатывает новый механизм компенсаций военного ущерба предпринимателям. Создается специальный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики Украины в Telegram.

Новый механизм компенсаций бизнеса

Ключевым элементом механизма должен стать специальный фонд в объеме 3-4 миллиарда долларов:

  • около 1 миллиарда долларов - государственное финансирование,
  • 2-3 миллиарда долларов - средства международных партнеров.

На базе фонда, говорят в Минэкономики, предлагается ввести механизм First Loss. За ним государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита.

Риск сверх него бизнес сможет дополнительно страховать на частном страховом рынке, говорится в сообщении.

Предполагается:

  • до 10 миллионов долларов компенсации на одно юридическое лицо;
  • участие малого, среднего и крупного бизнеса во всей подконтрольной Украине территории;
  • покрытие зданий, оборудования и инженерных сетей;
  • вклад предприятия за участие в программе - 2% от выбранного лимита покрытия;
  • возможность дополнительного страхования рисков сверх государственного лимита.

В настоящее время финансовую и операционную модель Минэкономики прорабатывает совместно с:

  • Минфином,
  • НБУ,
  • ЭКА,
  • страховым рынком,
  • международными партнерами.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет Министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

Напомним, Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.

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