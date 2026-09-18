Военные убытки бизнеса: Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций
Украина разрабатывает новый механизм компенсаций военного ущерба предпринимателям. Создается специальный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики Украины в Telegram.
Новый механизм компенсаций бизнеса
Ключевым элементом механизма должен стать специальный фонд в объеме 3-4 миллиарда долларов:
- около 1 миллиарда долларов - государственное финансирование,
- 2-3 миллиарда долларов - средства международных партнеров.
На базе фонда, говорят в Минэкономики, предлагается ввести механизм First Loss. За ним государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита.
Риск сверх него бизнес сможет дополнительно страховать на частном страховом рынке, говорится в сообщении.
Предполагается:
- до 10 миллионов долларов компенсации на одно юридическое лицо;
- участие малого, среднего и крупного бизнеса во всей подконтрольной Украине территории;
- покрытие зданий, оборудования и инженерных сетей;
- вклад предприятия за участие в программе - 2% от выбранного лимита покрытия;
- возможность дополнительного страхования рисков сверх государственного лимита.
В настоящее время финансовую и операционную модель Минэкономики прорабатывает совместно с:
- Минфином,
- НБУ,
- ЭКА,
- страховым рынком,
- международными партнерами.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет Министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.
Напомним, Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.