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Воєнні цілі РФ мають знищуватись будь-якою зброєю, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська сьогодні вночі, 31 травня, нанесли черговий удар по житловій забудові Харкова. Воєнні цілі росіян мають знищуватись будь-якою зброєю.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Харків. Постійний терор росіян. Воєнні цілі на території РФ, які становлять загрозу Україні, мають знищуватися будь-якою зброєю", - зазначив керівник Офісу президента України.

Єрмак також опублікував фото з місця нічного удару росіян, на якому помітне влучання у один з під'їздів багатоповерхівки та фактично зруйнований багатоквартирний будинок.

Що відомо про нічну атаку росіян 31 травня

Цієї ночі росіяни атакували Харків, випустивши п'ять зенітних ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ.

Крім того, окупанти випустили чотири дрони-камікадзе. Сили ППО збили їх у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Також ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К", її знищили. Проте уламки збитої ракети впали у столиці. Виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки знищено трансформаторну підстанцію.

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Андрій ЄрмакХарків