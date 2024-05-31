Военные цели РФ должны уничтожаться любым оружием, - Ермак

"Харьков. Постоянный террор россиян. Военные цели на территории РФ, представляющие угрозу Украине, должны уничтожаться любым оружием", - отметил руководитель Офиса президента Украины.

Ермак также опубликовал фото с места ночного удара россиян, на котором заметно попадание в один из подъездов многоэтажки и фактически разрушен многоквартирный дом.

Что известно о ночной атаке россиян 31 мая

В эту ночь россияне атаковали Харьков, выпустив пять зенитных ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ.

Кроме того,кафиры выпустили четыре дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили его в Киевской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Также враг атаковал Киев крылатой ракетой "Искандер-К", ее уничтожили. Однако обломки сбитой ракеты упали в столице. Возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. В Голосеевском районе Киева в результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция.