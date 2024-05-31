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Сили ППО знищили чотири "Шахеди" та ракету "Іскандер", яка летіла на Київ

Київ, П'ятниця 31 травня 2024 08:40
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Сили ППО знищили чотири "Шахеди" та ракету "Іскандер", яка летіла на Київ Фото: сили ППО знищили чотири "Шахеди" та ракету "Іскандер" 31 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 31 травня атакувала Україну, зокрема Київ та Харків. Сили ППО знищили всі випущені окупантами "Шахеди" та ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, Київ - крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області.

Також росіяни здійснили пуски чотирьох "Шахедів" з району Єйська у Росії.

Під час бойової роботи зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи знищили всі чотири ударні дрони. ППО працювала у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Також було знищено крилату ракету "Іскандер-К" у Київській області.

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 31 травня окупанти завдали подвійного удару ракетами С-300 по житловій забудові у Харкові. Внаслідок атаки зруйновано підприємство, п'ятиповерхівку, пошкоджено ще 20 житлових будівель.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих через ворожий обстріл.

Також у Києві вночі лунали вибухи, працювала ППО. У столиці впали уламки збитої ворожої ракети. Через це виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. Постраждалих немає.

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