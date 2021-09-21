ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Военная сила должна стать крайним средством в арсенале США, - Байден

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 21 сентября 2021 17:41
Военная сила должна стать крайним средством в арсенале США, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден заявил, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале Америки. По его словам, современные проблемы невозможно решить с помощью "оружия и пуль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Военная мощь Соединенных Штатов должна быть инструментом последней инстанции. Не нужно ее использовать в первую очередь в качестве реагирования на любую проблему в мире. И сегодня нашу обеспокоенность по многим вопросам не решить с помощью оружия", - заявил президент США.

Байден отметил, что применение военной силы, в частности, не поможет решить такую проблему как пандемия COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами