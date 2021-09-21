ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США, - Байден

Новость на русском →
Нью-Йорк, Вівторок 21 вересня 2021 17:41
Військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі Америки. За його словами, сучасні проблеми неможливо вирішити за допомогою "зброї та куль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Військова міць Сполучених Штатів повинна бути інструментом останньої інстанції. Не потрібно її використовувати в першу чергу як реагування на будь-яку проблему у світі. І сьогодні нашу стурбованість з багатьох питань не вирішити за допомогою зброї", - заявив президент США.

Байден зазначив, що застосування військової сили, зокрема, не допоможе вирішити таку проблему як пандемія COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами