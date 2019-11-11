Военная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в Минобороны

Главной военной прокуратурой выявлены факты, которые свидетельствуют о причинении Министерству обороны Украины 173 млн грн убытков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, работники Министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия относительно получения Украиной соответствующих компенсаций на общую сумму свыше 173 млн гривен.

"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о масшабной схеме в оборонной сфере.

Кроме того, Зеленский подал в Раду законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, главам Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.