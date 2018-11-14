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Военная прокуратура направила в суд обвинение офицеру РФ, принимавшему участие в аннексии Крыма

Новости » Политика    14.11.2018 - 18:22
Военная прокуратура направила в суд обвинение офицеру РФ, принимавшему участие в аннексии Крыма
Иллюстративное фото (GettySmages)

Суд также предоставил разрешение на задержание российского военного, а прокуратура объявила его в розыск

Главная военная прокуратура скеровала в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (РФ), который принимал участие в аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как установило следствие, этот офицер в феврале-марте 2014 года находился на территории Автономной Республики Крым и принимал участие и действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

"Он также способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины в совершении государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины", - отметили в ГПУ.

На сегодня обвиняемый офицер объявлен в розыск. Также суд предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Российского военного обвиняют в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса: пособничество (ч. 5 ст. 27) и подстрекательство (ч. 4 ст. 27); посягательство на территориальную целостность, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110); государственная измена (ч. 1 ст. 111); совершение преступления группой лиц по передней сговору (ч. 2 ст. 28); ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437).

"Санкции статей, инкриминируемых ему, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", добавили в ГПУ.

Напомним, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН завтра, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Ранее президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Порошенко считает, что новый документ поможет "остановить любые спекуляции о статусе Крыма".

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